CALCIO LECCO. ALIBERTI: “SQUADRA SPAVENTATA MA DEVE FARCELA DA SOLA. MERCATO? È PRESTO”

LECCO – Bilancio a tre mesi dall’inizio della stagione per la Calcio Lecco del presidente Francesco Aliberti che nonostante i risultati non dei migliori ammette di non avere trattative di mercato aperte: “Mancano cinque partite all’apertura del mercato, abbiamo una rosa di grande valore e diamo fiducia ai giocatori sui quali crediamo. Parlare ora di mercato è prematuro e vorremmo non fare operazioni nella finestra invernale”.

Sulla fragilità mentale della squadra il presidente non crede a figure particolari che possano assistere la squadra, “dovranno farcela da soli. Cerchiamo di dare tutto quello che ci viene chiesto perché i giocatori stiano al meglio ma ora devono prendersi qualche responsabilità”.

