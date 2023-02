LECCO – Calcio Lecco in partenza per Alessandria dove incontrerà, alle 12.30 di domenica 19 febbraio, la Juve Next Gen. “Dobbiamo giocare da squadra che è a due punti dalla prima – è la carica di mister Luciano Foschi – e non possiamo basare i risultati sul giocare in casa o in trasferta. Se diamo continuità sarà un bel finale di stagione”.

Sugli avversari: “L’idea di una seconda squadra è geniale – commenta Foschi – , nella Juve Next Gen ci sono ragazzi di passaggio in questa categoria e che in poco tempo troveranno spazio in altre categorie. Questo però fa si che sia una partita molto difficile da preparare. Se usciamo indenni da quel campo possiamo veramente pensare di lottare fino all’ultima giornata per un successo”.

Sulle condizioni di salute dei blucelesti c’è abbondanza in difesa – Cusumano, Bianconi e Stanga per una maglia – mentre Galli è aggregato alla squadra e potrebbe essere in panchina.