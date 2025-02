CALCIO LECCO ALTA, AL VIA I CAMPIONATI PRIMAVERILE PER TUTTE LE SQUADRE

LECCO – Dopo la vittoria a Olgiate Molgora, arriva un pareggio interno per gli Esordienti Misti della Lecco Alta. Inizia bene il primo tempo per gli ospiti dell’Audace Osnago che nonostante la forte pressione offensiva dei padroni di casa riescono ad approfittare di una disattenzione difensiva e vanno in vantaggio per 1-0. Nel secondo tempo continua la manovra della Lecco Alta che trova il gol vittoria con un bel tiro di Leonardo.

Terzo tempo che si chiude in parità senza reti. Nonostante le tante azioni offensive, Lecco Alta poco concreta sotto porta e risultato finale che si attesta sul 2-2.

Seconda giornata del girone primaverile per gli Esordienti 2013 e prima partita della Lecco Alta – che ha rispettato il turno di riposo nella 1^ giornata – contro l’Academy Casatese Merate in trasferta. La partita è stata quasi sempre controllata dai padroni di casa che hanno vinto 3 tempi pareggiandone 1. La Lecco Alta solo in poche occasioni è riuscita a impensierire la difesa avversaria. Anche il terreno di gioco in erba non sintetica a cui molte squadre non sono più abituate ha certamente contribuito. Per il resto la partita si è svolta in un clima sportivo di rispetto reciproco.

Bella partita e bella vittoria dei Pulcini 2015 della Lecco Alta contro il Calcio Renate Giovani. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, la Lecco Alta inanella 3 tempi senza fronzoli lasciando a bocca asciutta gli avversari, senza subire reti.

Partita molta combattuta tra Lecco Alta e Castello Brianza che finisce in parità. Un ottimo primo tempo vinto per 2-0 dalla Lecco Alta caratterizzato da un gioco corale e di buona qualità tecnica. Secondo e terzo tempo finiscono in pareggio. Nonostante la sconfitta nel quarto tempo, la Lecco Alta gioca con un atteggiamento propositivo colpendo un palo e una traversa. Nel complesso una buona prova che dà continuità alla vittoria della scorsa giornata.