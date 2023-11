CALCIO LECCO ALTA: BEI RISULTATI PER LE SQUADRE DELL’ATTIVITÀ DI BASE

LECCO – Terzo risultato utile consecutivo per i Giovanissimi della Lecco Alta. Il pareggio con l’Arcadia lascia però l’amaro in bocca per come è maturato. Dopo un primo tempo in cui i ragazzi in biancoblu hanno buttato alle ortiche molte occasioni, alcune delle quali clamorose complice la bravura anche il portiere avversario, nella seconda frazione di gioco il match si sblocca grazie a una bella incursione di Simone. La squadra però non chiude la partita sprecando ancora importanti occasioni e viene infilata prima in contropiede e successivamente su un errato disimpegno difensivo. L’orgoglio della Lecco Alta non manca e su corner ben battuto Filippo irrompe e rimette in parità la partita. L’ultimo assalto non porta però al gol e i tre fischi dell’arbitro sanciscono il 2-2 finale.

Ancora una vittoria per la Lecco Alta Esordienti 2011-2012 misti che si impone per quattro tempi a zero sul Cortenova. La squadra di casa evidenzia subito la sua superiorità aggiudicandosi i primi due parziali senza subire reti. Il terzo tempo parte in salita con i lecchesi sotto di due gol, ma i biancoblu reagiscono con maturità ribaltando il risultato per 4-2. Il quarto tempo, malgrado la stanchezza, è giocato ancora su buoni livelli, le squadre offrono un bel gioco regalando al pubblico sette reti (5 a 2 per i padroni di casa).

Dopo la battuta d’arresto della settimana scorsa, i Pulcini 2013 della Lecco Alta sono tornati alla vittoria contro la Futura 96 sul campo di casa. La prestazione è stata abbastanza netta e senza sbavatura: vittoria per 4-0, reti inviolate e buona parte degli attaccanti andati a rete lasciando agli ospiti poche azioni controllate da una difesa attenta e puntuale. Nel primo tempo le squadre si sono studiate a lungo e il risultato si è sbloccato solo grazie a una autorete su calcio d’angolo. Molte le occasioni sprecate dai padroni di casa: risultato del tempo 1-0. Nel secondo tempo la Lecco Alta è entrata in campo con maggiore convinzione, ha sbloccato quasi subito il risultato, ha raddoppiato e sprecato ancora molte occasioni : 2-0 il risultato del tempo. Nel terzo e quarto tempo i padroni di casa hanno ben controllato la situazione mettendo a segno tre reti per tempo: risultato di entrambi i tempi 3-0. Va segnalato che gli ospiti non si sono mai arresi, hanno sempre cercato di costruire azioni da rete purtroppo senza successo. Per la Lecco Alta 2013 quella di oggi è stata una delle migliori prestazioni di questo Campionato: la squadra ha dimostrato di aver raggiunto una buona intesa a livello di gruppo, di aver smussato gli individualismi e migliorato la tecnica: a dimostrazione di ciò sta il fatto che il mister ha schierato 13 giocatori che hanno tutti giocato – come da regolamento. La partita di oggi ha visto il debutto di Pietro S. nel ruolo di portiere: auguri di una splendida carriera! Nota di folklore: il pubblico è intervenuto numeroso per entrambe le squadre a sostenere i propri giocatori nonostante la serata molto fredda, incitando e applaudendo in modo caloroso le due formazioni.

Sconfitta per la LeccoAlta contro il Calcio Lecco per i Pulcini 2014 che vince tutti i tempi della partita. Ma la LeccoAlta gioca con coraggio, organizzazione e con lo spirito propositivo che le appartiene, creando qualche occasione da gol pericolosa e riuscendo a difendere in maniera compatta. La sconfitta non deve cancellare la buona prestazione, anzi deve dare consapevolezza dei propri mezzi per il futuro.

Anche questo sabato i piccoli Primi Calci 2015 della Lecco Alta hanno mantenuto l’imbattibilità casalinga giocando contro il Sala Galbiate e con grande impegno si sono aggiudicati i tre tempi giocati con ottime trame di gioco. Un applauso a tutti gli atleti in campo.