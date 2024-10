CALCIO LECCO ALTA. GIOCANO BENE GLI ESORDIENTI E I PULCINI 2015

LECCO – Per i ragazzi degli Esordienti 2013 della Lecco Alta questa stagione è iniziata con una nuova emozionante avventura: il campionato nella categoria Esordienti a 9. Non facile l’esordio in trasferta contro Olginatese. L’incontrò era molto sentito dai ragazzi della Lecco Alta per tutte le novità rispetto al passato ai campionati Pulcini a 7. Il risultato è stato a favore dei padroni di casa, tradizionalmente forti, ma i biancoverdi hanno saputo contenere il risultato con molta caparbietà. Nel primo tempo le squadre si sono a lungo confrontate rimanendo sullo 0-0 fino all’ultimo quando i lecchesi hanno dovuto cedere a un contropiede dell’Olginatese. Nel secondo tempo i padroni di casa sono subito passati in vantaggio consolidando il risultato con altre due altre reti: a nulla sono valsi gli sforzi degli ospiti per ridurre lo svantaggio. Nel terzo e quarto tempo la Lecco Alta non si è demoralizzata e ha saputo contenere gli avversari chiudendo i due tempi in parità. Risultato finale: 4 tempi a 2 e 5 goal a 1 per l ‘Olginatese . La reazione della Lecco Alta nel due tempi finali fa ben sperare in una ripresa per il prossimo incontro.

Vittoria alla prima di campionato per la promettente squadra degli Oratori Lecco Alta Esordienti Misti nei confronti di un’indomita e combattiva formazione della Zanetti 1948. Risultato finale di 3 tempi a 1 per la squadra che rappresenta i rioni alti di Lecco. Reti di pregevole fattura per la formazione ospite con Brian e Samba completati da un contropiede di Gabriele e rigore netto realizzato da Momo.

Bella vittoria dei Pulcini 2015 contro i pari età dell’Academy Val San Martino. Dopo un primo tempo equilibrato terminato in parità, la Lecco Alta fa sua la partita vincendo gli altri tre tempi segnando diverse reti.