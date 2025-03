CALCIO LECCO ALTA. IMPEGNO E BUON GIOCO PER L’ATTIVITÀ DI BASE

LECCO – Buona partita dei Primi Calci misti della Lecco Alta che hanno fatto visita ai pari età della Futura. Al di là del risultato che non ha importanza vista la giovanissima età degli atleti, si riscontrano importanti miglioramenti da parte di tutti i bambini scesi in campo per entrambe le società.

Bella partita molto ben giocata tra Lecco Alta Pulcini 2015 e Costamasnaga. L’incontro è stato equilibrato e intenso, tre tempi sono terminati in parità: 1-1, 0-0, 0-0, mentre in uno il Costamasnaga è riuscito a prevalere per 2-0. Bel gioco espresso da entrambe le formazioni di fronte a un’ottima cornice di pubblico sul sintetico dell’oratorio di San Giovanni.

La Lecco Alta Esordienti 2013 incontra la forte compagine della Calcio Lecco 1912 (nati nel 2014) in trasferta. La partita è a senso unico, sempre controllata dai padroni di casa che vincono tutti e quattro i tempi disputati. La difesa dei verdeblu riesce a respingere buona parte delle incursioni avversarie limitando il passivo. In uno degli sporadici spunti di orgoglio l’attacco riesce a mettere a segno una rete con l’ottimo Cesare.

I ragazzi hanno comunque giocato al meglio la difficile partita e gli allenatori sono rimasti soddisfatti. Sugli spalti il pubblico come al solito non ha fatto mancare il proprio sostegno e incoraggiamento. Girone di ferro, quello disputato dai ragazzi della Lecco Alta – composto dalle migliori squadre della categoria Esordienti 2013.

RedSpo