LECCO – Buon test ieri contro la Pro Vercelli (Serie C) per il Lecco di mister Foschi. Alla fine è la squadra bluceleste a imporsi per 2-0 grazie ai gol di Luca Giudici nel primo tempo e di Mangni nel finale.

Un match sofferto quello del ‘Piola’ per i lecchesi, soprattutto in difesa. Ma perfettamente normale visto il ritardo nella preparazione e in attesa del giudizio definitivo del Consiglio di stato in programma il 29 agosto per sancire definitivamente il passaggio di Serie B. Arriva comunque una vittoria che dà fiducia.

Al minuto 11 il giocatore della Pro Vercelli Mustacchio sfida Melgrati che però respinge in uscita: sulla ribattuta di Emmanuello lo stesso Mustacchio ribatte con la schiena. Un paio di volte ancora i padroni di casa infastidiscono la difesa del Lecco che però contiene e limita i danni.

Ed è anzi proprio il Lecco al 20′ a trovare la rete grazie a Giudici che tira dalla trequarti e sorprende il portiere Rizzo per lo 0-1. Un minuto dopo chance per il raddoppio ma Boci conclude su Rizzo da pochi passi. Intanto Foschi fa entrare Donati al posto di Giudici. Verso la fine del primo tempo è la Pro Vercelli a mettere più volte in difficoltà la difesa bluceleste, ma Melgrati si fa trovare sempre pronto.

Nalla ripresa Lepore rileva Boci. Stesso 3-5-2 almeno fino a quando mister Foschi non fa entrare in campo Tordini per Galli passando così di fatto a un offensivo 3-4-3 (con pure Mangni per Eusepi). Il match si fa più veloce e caotico con le due squadre spesso davanti alla porta avversaria. Nel finale dentro Scapuzzi come esterno sinistro alto al posto di Tenkorang e Lepore va a fare la mezzala sinistra al fianco di Sersanti, mentre Celjak va al centro della difesa a tre. Il raddoppio lecchese arriva all’88’ con Mangni che penetra in area dalla destra e batte il portiere con un sinistro piazzato.

LECCO (3-5-2) 1° tempo: Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Giudici (Donati 22’ pt), Tenkorang, Galli, Sersanti, Boci; Pinzauti, Eusepi.

LECCO (3-4-3) 2° tempo: Melgrati, Celjak Bianconi (Stanga 25’ st), Caporale; Donati, Tenkorang (Scapuzzi 28’ st), Galli (Tordini 11’ st), Sersanti, Lepore, Pinzauti (23’ st Buso; 42’ st Costante), Eusepi (Mangni 11’ st).