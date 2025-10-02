CALCIO LECCO: ANTONIO MINADEO CONFERMATO DS FINO AL 2027

LECCO – La Calcio Lecco annuncia di aver prolungato il contratto del direttore sportivo Antonio Minadeo fino al 30 giugno del 2027.

“A Lecco sto bene, sia a livello personale che professionale – ha commentato Minadeo -. Sento la fiducia della proprietà, che continuerò a ringraziare”.

“Nell’estate del 2024 ho fatto la scelta di venire qui e prendere in mano questo progetto: voglio portarlo avanti, dando il massimo e onorando una piazza che non ha mai fatto mancare il proprio supporto a tutta la squadra”, conclude il direttore sportivo.