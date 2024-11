CALCIO LECCO: ARTUR IONITA E JAN ZUBEREK CONVOCATI IN NAZIONALE

LECCO – Calcio Lecco 1912 comunica che Artur Ionita e Jan Zuberek sono stati convocati dalle rispettive nazionali.

Artur sarà impegnato con la Moldavia in Nations League (gruppo 2, Lega D) nella sfida contro Andorra (sabato 16 novembre alle 18 a La Vella) e in amichevole contro Gibilterra (martedì 19 novembre alle 19 a Gibilterra).

Jan sarà invece impegnato con la Polonia Under 20 nelle sfide amichevoli contro l’Italia (venerdì 15 novembre alle 15 a Bialystok) e contro l’Inghilterra (martedì 19 novembre alle 16 a Pulawy).

Zuberek e Ionita non saranno dunque a disposizione di mister Volpe per la sfida contro la Giana Erminio di sabato 16 novembre alle 17.30 (15ª giornata Serie C NOW 2024/25).