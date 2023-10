LECCO – Brutta partita per il Lecco del debuttante mister Emiliano Bonazzoli che al Rigamonti-Ceppi perde 0-2 a favore dell’Ascoli. Un rigore sbagliato e poca grinta ancorano i blucelesti sul fondo della classifica di Serie B con un solo punto realizzato in sette gare disputate.

LA CRONACA

Primo minuto e prima emozione per i padroni di casa, chiamati a battere una punizione dalla tre quarti che però non ha effetti. Complice le condizioni meteo con una pioggia sempre più insistente, c’è poco da dire nei minuti seguenti: da segnalare la curva che canta in onore del mister che ha portato i lecchesi nella serie Cadetta: “Grazie mille Luciano Foschi”. Poco dopo la mezz’ora il vantaggio degli ospiti: errore di Lemmens che stoppa la palla davanti alla porta, Nestorovsky si fionda e da due passi segna il gol che porta in vantaggio i bianconeri. I blucelesti reagiscono e al 42′ Di Stefano di testa sfiora il pareggio.

Si torna in campo e il Lecco guadagna subito un rigore: Adjapong ferma col braccio un tiro di Sersanti e l’arbitro non ha dubbi. Sul dischetto si presenta Di Stefano ma scivola e tocca due volte il pallone. La sfortuna ci ha messo lo zampino: fallo per l’Ascoli. Si arriva così al 10′: Buco difensivo sul tiro di Quaranta da fuori area, è gol. Ascoli 2, Lecco 0 e morale sotto ai tacchetti. Azioni inconcludenti e girandola di cambi portano al fischio finale.