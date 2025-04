CALCIO, LECCO-ATALANTA U23: DA OGGI SCATTA LA VENDITA ON LINE DEI BIGLIETTI

LECCO – Sono in vendita da oggi i biglietti per la partita della 38esima e ultima giornata di Serie C NOW 2024/25 tra Lecco e Atalanta Under 23 in programma venerdì 25 aprile alle 16:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Modalità di vendita

La vendita online è iniziata oggi, martedì 22 aprile, alle 15:30 sul sito Etes.it .

La vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6 a Lecco), inizierà giovedì 24 aprile alle 15. La biglietteria sarà aperta giovedì 24 aprile dalle 15 alle 18, e venerdì 25, giorno della partita, dalle 10 alle 12:30 e a partire dalle 14:30. In quest’ultima fase sarà aperta anche la biglietteria del settore Distinti. I biglietti sono disponibili anche presso il pub in via Giuseppe Parini (aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:30 all’1, il sabato e domenica dalle 12 all’1).

Prezzi

INTERO RIDOTTO

Tribuna d’Onore € 50 –

Tribuna Centrale € 32 € 26

Tribuna Laterale € 26 € 20

Distinti € 10 € 5 (gratis i nati dal 2007)

Curva Nord e settore ospiti € 10 –

Diritti di prevendita inclusi nel prezzo. Sono escluse dal prezzo le commissioni del servizio

Promo Distinti

In occasione nel match Lecco-Atalanta Under 23, i biglietti INTERI nel settore Distinti saranno disponibili al prezzo in promozione di 10 euro. I RIDOTTI per Donne e Over 65 saranno invece al prezzo in promozione di 5 euro. Ingresso GRATUITO per i nati dal 2007 in avanti.

Riduzioni

Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti); Donne; Ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 2007 e fino al 2018).

L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni (nati dal 2019 o anni seguenti) e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti).

Per i portatori di handicap al 100% il biglietto sarà gratuito nei distinti anche per l’accompagnatore, mentre per i portatori di handicap dal 70% in su il biglietto sarà gratuito per il disabile, mentre sarà a pagamento per l’accompagnatore.

Settore Ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle 19 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online

Il prezzo del biglietto sarà di € 10

Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei

INFO GENERALI

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4.

Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.

Sarà possibile acquistare i biglietti della partita sino a fine primo tempo della gara.