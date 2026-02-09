CALCIO LECCO ATTIVITÀ DI BASE: TRASFERTA FORMATIVA A SASSUOLO

SASSUOLO – Una giornata di sport, confronto e crescita quella vissuta dalle squadre dell’attività di base della Calcio Lecco, protagoniste di una trasferta di grande valore formativo sui campi del Sassuolo Calcio, una delle realtà più strutturate e riconosciute in Italia per il lavoro sui giovani. A partecipare sono state le categorie U13, U12, U11, U10, U9 e U8, impegnate in una serie di partite e attività tecniche con i pari età neroverdi.

Fin dal mattino, l’atmosfera respirata nei centri sportivi emiliani è stata quella delle grandi occasioni: campi impeccabili, staff preparati e un’accoglienza che ha permesso ai piccoli blucelesti di vivere un’esperienza da veri protagonisti. Le gare, disputate con intensità ma sempre nel massimo rispetto, hanno offerto spunti tecnici importanti e momenti di autentico divertimento.

Per la Calcio Lecco, la trasferta rappresenta molto più di una semplice serie di amichevoli. È la conferma di un percorso educativo che mette al centro la crescita del bambino prima del risultato, valorizzando il confronto con realtà di alto livello per stimolare curiosità, motivazione e spirito di squadra. Gli allenatori blucelesti hanno sottolineato come queste esperienze permettano ai giovani atleti di misurarsi con ritmi diversi, nuove idee di gioco e contesti che arricchiscono il loro bagaglio sportivo e personale.

Le categorie più grandi, come U13 e U12, hanno mostrato personalità e capacità di adattamento, mentre i più piccoli – dagli U10 agli U8 – hanno portato in campo entusiasmo, coraggio e quella spontaneità che rende unico il calcio dei bambini. Per tutti, la giornata è stata un’occasione per imparare, sbagliare, riprovare e crescere insieme.

La società bluceleste continua così a investire con convinzione nel proprio settore di base, consapevole che il futuro passa dalla qualità del lavoro quotidiano, dalla formazione degli educatori e dalla capacità di offrire ai ragazzi esperienze che lasciano un segno. Momenti come questo, vissuti lontano da casa ma vicini ai valori dello sport, rafforzano il senso di appartenenza e alimentano la passione che accompagna ogni giovane calciatore.

Una trasferta che resterà nella memoria dei bambini e delle famiglie, e che conferma ancora una volta l’impegno della Calcio Lecco nel costruire un percorso serio, competente e profondamente umano per i suoi piccoli atleti.