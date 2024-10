CALCIO LECCO, BALDINI: “VITTORIA IMPORTANTE MA ORA SERVE CONTINUITÀ”

LECCO – Dopo tre sconfitte consecutive, la Calcio Lecco è tornata al successo in campionato imponendosi per 1-0 contro la Pergolettese al Rigamonti-Ceppi. A decidere è stato un gol di Ionita nel primo tempo. Tre punti che fanno salire la squadra di Francesco Baldini a quota 15 in classica, al nono posto.

“Al di là del risultato, ho avuto delle risposte – commenta Baldini dopo il match in conferenza stampa – La gara è stata gestita bene, se questo è il modo di approcciare le partite io non ho nemmeno bisogno di stare in panchina. Oggi abbiamo gestito bene anche il possesso palla. Ho chiesto questo ai ragazzi questa settimana, so che non era facile ma ci siamo scrollati di dosso la tensione. Dobbiamo aumentare poi la benzina in tanti giocatori: dieci di loro non hanno fatto il ritiro. Non sono scusanti, ma devo alzare il livello di concentrazione del mio staff. Ci stiamo lavorando, anche la notte”.

“In 70′ la squadra ha fatto molto bene, gli applausi finali lo dimostrano – continua il tecnico – Alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi che noi non dobbiamo tener palla tanto per tenerla, dobbiamo muovere la palla per fare il secondo gol, non per perdere tempo. Cerchiamo di muovere gli avversari per trovare delle imbucate. Detto questo, tutto è inutile se non diamo continuità alla vittoria di oggi. Dobbiamo continuare così“.

“Ionita? L’ho levato dal campo perché aveva i crampi, sarei un pazzo altrimenti a cambiarlo. Lui, come Di Gesù, è uno di quelli che ha bisogno di mettere benzina, come dicevo prima. Nel finale la squadra cala per questo motivo e noi dobbiamo recuperare tutti gli effettivi per giocare al meglio tutti i 95 minuti. Chi sta dietro o subentra, deve alzare il livello. La Pergolettese nel finale avrebbe buttato su palloni, così ho pensato ai calci piazzati, ai corner e alle palle lunghe. Per questo ho scelto di aspettarli dietro per difendere meglio, gestire la partita senza rischiare più del dovuto. Se siamo al completo, io sono convinto che siamo un’ottima squadra. Ora, ripeto, dobbiamo dare continuità ai risultati, cominciando dal prossimo impegno che ci vedrà affrontare una squadra attrezzata come la FeralpiSalò“, conclude Baldini.