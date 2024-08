CALCIO LECCO. “BLU COME IL LAGO, CELESTE COME IL CIELO”: ECCO LE MAGLIE DELLA STAGIONE 2024/25

LECCO – Blu come il lago, celeste come il cielo.

Dalla Calcio Lecco per Lecco. Sono le nuove divise ufficiali da gara per la stagione 2024/25, prodotte da Legea: prima, seconda e portiere.

Il kit ‘home’, con le tradizionali strisce verticali blucelesti, farà il suo esordio assoluto nella partita contro il Milan Futuro di sabato 10 agosto alle 21 nel primo turno di Coppa Italia Serie C, partita nella quale sarà indossata anche la maglia arancione del portiere, mentre invece per quanto riguarda il kit ‘away’ servirà aspettare settembre per vederlo in campo. Sarà previsto in seguito anche lo svelamento della terza maglia.

I kit sono realizzati in microfibra di poliestere: un tessuto performante, molto isolante, con proprietà idrorepellente, ma che al contempo permette al corpo dell’atleta di mantenere il calore, per esprimere la miglior performance agonistica.

I concept sono stati selezionati e sviluppati insieme ad alcuni rappresentanti della tifoseria, della Curva Nord e di alcuni club del territorio, gesto simbolico della volontà di rafforzare il legame tra il club ed il territorio che rappresenta. Per rendere i kit la miglior espressione possibile di ciò che significa “appartenere”. Un concept innovativo nei tessuti, ma con grande senso di coerenza.

Per i caratteri di nomi e numeri sulla schiena è stato scelto di utilizzare un font speciale che permette anche alle persone dislessiche di poter leggere nomi senza ostacoli: verrà svelato in seguito.

Per quanto riguarda gli sponsor, viene confermato il main Cantine Pirovano sul fronte, così come Galperti Group sul retro, sotto la numerazione, e Fiocchi Munizioni sui pantaloncini, a cui si è aggiunta IMD XRay Companies, che sarà sulla manica sinistra.

Home – Una riga più larga rispetto agli ultimi anni, più marcata, con 7 strisce verticali con un ritorno, su richiesta della società, ad un celeste più tenue ad affiancarsi al blue Navy. Con un legame che si ritrova nell’etichetta del colletto: “Blu come il lago, celeste come il cielo”. Per l’appunto. La divisa presenta anche un dettaglio interno: la bandiera italiana sul retro collo.

Away – Semplicità ed eleganza, con un gusto a tratti retrò: un total white con girocollo bianco, una banda orizzontale bluceleste che riprende le tre strisce che tagliano a metà il logo della società. La manica si chiude con il dettaglio in celeste e blu.

Goalkeeper – La maglia arancione è una delle tre colorazioni disponibili questa stagione per i portieri: si tratta di un poliestere più resistente rispetto a quello dei giocatori di movimento, con rinforzi sulle maniche e sui pantaloncini, con una trama a contrasto dell’arancione e inserti neri.

Tutta la collezione, campo e tempo libero, sarà acquistabile nello store online di Legea e presso il pop-up store presente nel settore della tribuna dello stadio Rigamonti-Ceppi.

Photo credits: Nicolò Cesana