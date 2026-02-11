CALCIO LECCO: BLUCELESTI AL BANCO DI PROVA DELLA GIANA ERMINIO

LECCO – Impegno in trasferta a Gorgonzola per la Calcio Lecco nel 26esimo turno del campionato di Serie C, girone A: stasera alle 20:30 va in scena infatti il match contro la Giana Erminio.
Dopo due sconfitte (l’ultima domenica pomeriggio contro la Pro Vercelli) intervallate da un pareggio, gli uomini di mister Federico Valente cercano il riscatto e una vittoria scacciacrisi. Sono 45 i punti in classifica per i blucelesti, al terzo posto; 35 quelli della Giana Erminio, reduce dalla vittoria sul campo della Virtus Verona.
Sono 24 i giocatori della Calcio Lecco convocati da mister Valente per la partita: tra questi manca Gregorio Tanco, che dovrà stare fuori almeno tre mesi. Assenti anche Voltan, Mallamo e Basili. In dubbio Urso.
A parte gli infortunati, i lecchesi puntano al ritorno alla vittoria dopo un periodo opaco che è costato il secondo posto in classifica in favore del Brescia. Serve calma e non drammatizzare per ritrovare quella armonia sul campo che pare essersi persa. In questo senso, la Giana Erminio sarà un bel banco di prova da non fallire.
RedSpo