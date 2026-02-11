CALCIO LECCO: BLUCELESTI AL BANCO DI PROVA DELLA GIANA ERMINIO

LECCO – Impegno in trasferta a Gorgonzola per la Calcio Lecco nel 26esimo turno del campionato di Serie C, girone A: stasera alle 20:30 va in scena infatti il match contro la Giana Erminio.

Dopo due sconfitte (l’ultima domenica pomeriggio contro la Pro Vercelli ) intervallate da un pareggio, gli uomini di mister Federico Valente cercano il riscatto e una vittoria scacciacrisi. Sono 45 i punti in classifica per i blucelesti, al terzo posto; 35 quelli della Giana Erminio, reduce dalla vittoria sul campo della Virtus Verona.

Sono 24 i giocatori della Calcio Lecco convocati da mister Valente per la partita: tra questi manca Gregorio Tanco, che dovrà stare fuori almeno tre mesi. Assenti anche Voltan, Mallamo e Basili. In dubbio Urso.

A parte gli infortunati, i lecchesi puntano al ritorno alla vittoria dopo un periodo opaco che è costato il secondo posto in classifica in favore del Brescia. Serve calma e non drammatizzare per ritrovare quella armonia sul campo che pare essersi persa. In questo senso, la Giana Erminio sarà un bel banco di prova da non fallire.

RedSpo