CALCIO LECCO, BOOM ABBONAMENTI: GIÀ 783 LE TESSERE STACCATE

LECCO – Oltre ogni aspettativa. È iniziata col botto la campagna abbonamenti 2024/25 della Calcio Lecco. Nemmeno il neo-presidente Aniello Aliberti si aspettava un successo di questa portata, pur avendo promesso prezzi popolari. Ebbene, in sole 24 ore, dalle 14 del 22 luglio alle 14 del 23 luglio, ovvero ieri, sono state staccate 783 tessere di ogni settore.

La campagna abbonamenti è stata ideata dal figlio del patron, ovvero dal vicepresidente Francesco Aliberti, con una formula semplice ma vincente: prezzi bassi in tutti i settori (tranne la tribuna d’onore) e spazio ai giovani. Infatti chi ha fino a 18 anni paga poco per seguire tutte le 19 partite casalinghe del Lecco del prossimo torneo di Serie C.

Nel presidente resta però un po’ di delusione riguardo la partecipazione di altri imprenditori al nuovo corso del club. Per ora infatti nessun nuovo arrivo in società e nessun socio possibile in vista. Idem riguardo i grandi sponsor. Ma Aliberti non ne parla e non si lamenta pubblicamente come invece faceva spesso l’ex patron Di Nunno.