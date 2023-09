LECCO – Dopo la decisione della La Lega B che ha dato il via libera all’utilizzo del Rigamonti-Ceppi per le gare casalinghe del Lecco, il club ha comunicato le modalità per comprare i biglietti del match contro il Brescia. Ricordando che il GOS ha imposto il limite massimo di 450 ticker acquistabili per i tifosi ospiti.

La vendita dei biglietti partirà dalle 10 di venerdì 15 settembre presso la biglietteria Tribuna fino alle 20, in via Don Pozzi; sabato dalle 10 alle 14. Quindi presso “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5: venerdì 15 settembre dalle 17:30 all’1. Per gli ospiti (massimo 450) i biglietti potranno essere acquistati presso la “Tabaccheria Pedretti” in via Indipendenza 54/B a Brescia: è obbligatorio che il tifoso abbia residenza a Brescia o provincia e possieda della Fidelity card.

La vendita degli abbonamenti continuerà regolarmente oggi giovedì 14 settembre presso la biglietteria Curva Nord in via Don Pozzi a partire dalle 10. Per il ritiro degli abbonamenti bisogna presentarsi in biglietteria Curva Nord oggi a partire dalle 15 fino alle 20; venerdì 15 dalle 10 alle 20 e sabato 16 dalle 10 alle 14.

Questi i prezzi per Lecco-Brescia: Tribuna d’onore 100 euro; Tribuna centrale 45 euro, 35 il ridotto; Tribuna laterale 35 euro e 25 il ridotto; Distinti 25 euro, 18 ridotto; Curva Nord 18 euro e 15 ridotto; Curva Sud (ospiti) 18 euro e 15 il ridotto.