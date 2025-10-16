CALCIO, LECCO-BRESCIA: DA OGGI IN VENDITA I BIGLIETTI

LECCO – In occasione della partita della 10ª giornata del Girone A del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 tra Lecco e Union Brescia in programma domenica 19 ottobre alle 20:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi, il club ha reso noto tutte le informazioni sui prezzi e sulle modalità di acquisto dei biglietti.
Modalità di vendita
La vendita online inizia giovedì 16 ottobre alle 13 sul sito Etes.it.
La vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6), inizia venerdì 17 ottobre alle 10:30. La biglietteria è aperta dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, e domenica 19 ottobre 2025, giorno della partita, a partire dalle 17:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.
Prezzi
|SETTORE
|INTERO
|RIDOTTO
|TRIBUNA CENTRALE
|€ 40
|€ 30
|TRIBUNA LATERALE
|€ 30
|€ 25
|DISTINTI
|€ 15
|€ 10
|CURVA NORD
|€ 10
|–
La tariffa RIDOTTO è valida in tutti i settori solo per:
Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti)
INGRESSO GRATUITO
Hanno ingresso gratuito:
I bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti), in tutti i settori
I portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.
PROMOZIONE DISTINTI
Nella giornata di venerdì 17 ottobre, soltanto al botteghino dello Stadio Rigamonti-Ceppi, tutti i biglietti del settore DISTINTI saranno in vendita al costo di € 10.
SETTORE OSPITI
La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita.
I residenti a Brescia e provincia potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel Settore Ospiti e solo se in possesso di fidelity card.
I tagliandi sono acquistabili online
Il prezzo del biglietto sarà di € 10
Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni
1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo
2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia
3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa
4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi
Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco
Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei
INFO GENERALI
Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4.
Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.
Sarà possibile acquistare i biglietti della partita sino a fine primo tempo della gara.
ACCREDITI
Le richieste per accrediti FIGC, osservatori e società sono da inviare alla mail biglietteria@aclecco.it entro e non oltre le 18 di venerdì 17 ottobre.