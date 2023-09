LECCO – Il match Lecco-Brescia, in programma sabato 16 settembre alle 14, valido per il quinto turno del campionato di Serie B e secondo impegno ufficiale per i blucelesti dopo il ko contro il Catanzaro, verrà diretto dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

Gli assistenti di linea saranno Vito Mastrodonato e Mario Davide Arace. Il quarto ufficiale sarà Fabrizio Ramondino, mentre Marco Serra è stato designato al VAR, insieme a Rodolfo Di Vuolo in qualità di Assistente VAR.

Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare in Serie A, è nata il 20 novembre 1990 a Livorno. Nella vita alterna la passione per il calcio al lavoro da impiegata in un centro studi di diritto del lavoro e quello da ricercatrice all’Università di Bergamo. Si è laureata prima in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa, e poi in Sociologia all’Università di Firenze.