CALCIO LECCO: BRESCIA È IL BIVIO DECISIVO DELLA STAGIONE

LECCO – Due pareggi di fila rallentano la corsa della Calcio Lecco nel gruppo A di Serie C. Dopo la promettente vittoria sul campo della Giana Erminio, la squadra bluceleste ha collezionato in casa il 2-2 contro la Virtus Verona e lo 0-0 con l’AlbinoLeffe.

Solo 2 punti in due partite, che hanno permesso alla Union Brescia di staccarsi di 3 punti al secondo posto. E al Trento, quarto, di avvicinarsi a -3 alla terza piazza occupata proprio dai ragazzi di mister Federico Valente. Ed è proprio questa adesso la priorità: guardarsi alle spalle e difendere una posizione che permetterebbe comunque l’accesso diretto agli ottavi dei Playoff, senza passare per i turni precedenti. Ma prima di quello, si può tentare un ultimo colpo per il riavvicinamento al secondo posto.

Sabato è la grande occasione. Il 28 febbraio alle 14:30 infatti, la Calcio Lecco è ospite del Brescia per un match che è uno spartiacque della stagione. Un successo permetterebbe l’aggancio ai bresciani al secondo posto, mentre un ko complicherebbe ancora di più le cose. Per non parlare di una contemporanea possibile vittoria del Trento contro Lumezzane. Insomma, Brescia ci dirà molto sul futuro prossimo dei blucelesti.

RedSpo