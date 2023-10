CITTADELLA (PD) – Incredibile, il Lecco si getta ancora via ed esce sconfitto 2-1 dal Tombolato di Cittadella nell’ottava giornata del campionato di Serie B.

Beffa, ma soprattutto fanalino di coda confermato per i blucelesti – che però devono recuperare ancora due gare di campionato.

Mai come in questa occasione vale la pena di iniziare dalla fine; i ragazzi di mister Foschi avanti 0-1 ai minuti 42’ e 44’ della ripresa subiscono un uno-due terrificante uscendo a mani vuote dal terreno di gioco. Onestamente, i blucelesti avrebbero meritato almeno un punto, ma ancora una volta la leggerezza con cui si è gestito il risultato lascia a desiderare.

E dire che il Lecco nel primo tempo parte in tromba, un cross di Buso deviato da Salvi mette in difficoltà il portiere veneto che a fatica smanaccia nei pressi della linea bianca. Al 19’ ecco il gol dosato cross di Caporale bella girata aerea di Ionita che di testa fa secco Kastrati. Risponde il Cittadella con Pittarello sfera di poco a lato, al 37’ punizione di Salvi Saracco respinge a fatica poi la difesa allontana. Nel secondo tempo (7’) Lepore aggancia in area Pittarello, il Var entra in azione e assegna il rigore, un attimo dopo lo stesso attaccante calcia sul palo alla sinistra del portiere e la palla si perde a fondo campo: pericolo scampato. Al 25’ ci prova Lepore ma Kastrati difende bene il suo palo e respinge.

Il Lecco sembra poter condurre in porto la nave senza sussulti, ed invece incappa nella buriana finale, al 42’ sugli sviluppi di un angolo testa di Pandolfi, stavolta è bravo Saracco a parare – ma sull’inzuccata ravvicinata di Pittarello che si rifà del penalty sbagliato nulla può fare.

Trascorrono 120 secondi e il “Citta” la ribalta; Cassano, giovane del vivaio della Roma – arriva da dietro e inzucca di testa un pallone che s’impenna scavalcando l’incolpevole Saracco per il 2-1.

L’arbitro concede otto minuti di recupero, ma il Lecco demoralizzato nell’animo non riesce a rendersi pericoloso e ora all’orizzonte spunta l’insidiosissima trasferta a Cosenza, in calendario sabato alle 14.

Alessandro Montanelli

CITTADELLA-LECCO 2-1

Primo tempo 0-1

MARCATORI Ionita (LC) 20′ p.t., Pittarello (CI) 42′ s.t., Cassano (CI) 45′ s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2) Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni (dal 12′ s.t. Giraudo); Amatucci (dal 21′ s.t. Carriero), Branca, Vita (dal 32′ s.t. Pandolfi); Tessiore (dal 1′ s.t. Cassano); Pittarello, Magrassi (dal 1′ s.t. Maistrello) (Maniero, Mastrantonio, Kornvig, Saggionetto, Danzi, Rizza, Maistrello, Sanogo).

All. Gorini.

LECCO (3-5-2) Saracco; Lemmens, Battistini, Caporale; Guglielmotti (dal 30′ s.t. Donati), Ionita, Degli Innocenti (dal 12′ s.t. Crociata), Sersanti (dal 30′ s.t. Tenkorang), Lepore; Buso (dal 21′ s.t. Di Stefano), Novakovich (dal 21′ s.t. Pinzauti) (Bonadeo, Celjak, Giudici, Eusepi, Tordini, Marrone, Di Stefano, Agostinelli). All. Foschi.

ARBITRO Volpi della sez. AIA di Arezzo.