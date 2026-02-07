CALCIO LECCO: CHIUSO IL MERCATO, TESTA ALLA PRO VERCELLI CON TRE RIENTRI

LECCO – Archiviata la trasferta di Trento e chiusa la sessione invernale di mercato, il Lecco entra nella prima settimana da tre partite del 2026 con la sfida alla Pro Vercelli. Un incrocio che riporta mister Federico Valente esattamente a un anno fa, quando il suo percorso in bluceleste iniziò proprio contro i piemontesi, in un contesto allora completamente diverso. Oggi la squadra è in ben altra posizione e il tecnico guarda avanti con fiducia.

Valente parla di un gruppo desideroso di reagire e pronto ad affrontare una delle squadre più rapide del girone. Il lavoro settimanale è stato intenso e, sul fronte degli infortunati, arrivano segnali incoraggianti: rientra Battistini, mentre Konatè e Urso saranno convocati. Kritta e Romani si sono riaggregati, anche se non ancora al meglio.

Il tecnico sottolinea come ogni settimana racconti una storia diversa e come questa serie di tre gare possa confermare o smentire quanto costruito finora. Nessuna gerarchia rigida in attacco: Parker e Konatè ampliano le soluzioni, mentre Sipos resta un riferimento prezioso anche per la sua leadership interna.

Valente si dice soddisfatto dei nuovi arrivi, convinto che i tifosi apprezzeranno la maggiore fisicità del reparto offensivo. Su Grassini, invece, la scelta è stata tecnica e il club sta cercando una soluzione che gli permetta di trovare spazio altrove.

Il Lecco arriva così alla sfida con la Pro Vercelli con una rosa finalmente definita, qualche recupero importante e la volontà di ripartire subito.

