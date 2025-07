CALCIO LECCO CITY CAMP 2025, UN’ESTATE BLUCELESTE TRA SPORT E CRESCITA

LECCO – Si è conclusa con successo l’edizione 2025 del Calcio Lecco City Camp, l’iniziativa estiva organizzata da Calcio Lecco 1912 e rivolta ai giovani calciatori del territorio. Un progetto che, anche quest’anno, ha saputo coniugare sport, educazione e divertimento, richiamando un numero elevato di partecipanti e confermandosi un appuntamento molto atteso dell’estate bluceleste.

Per diverse settimane, bambini e ragazzi – provenienti da tutta la provincia e non solo – hanno popolato i campi di allenamento con entusiasmo e spirito di squadra, vivendo da protagonisti un’esperienza ricca di contenuti tecnici e relazionali. Ogni giornata si è distinta per la qualità delle attività proposte, curate da uno staff qualificato composto da istruttori UEFA e tecnici del settore giovanile del club lecchese.

Allenamenti strutturati, momenti di gioco, animazione e attività ludico-educative hanno scandito il ritmo delle settimane. Il City Camp si è dimostrato ancora una volta molto più di una semplice iniziativa sportiva: è stato un luogo di incontro, crescita e condivisione, dove i valori dello sport sono stati messi al centro.

“Dopo ogni allenamento – raccontano gli organizzatori – ciò che più colpiva era il sorriso sincero dei ragazzi. Un segno evidente di quanto questa esperienza venga vissuta con gioia, passione e partecipazione autentica”.

Oltre al lavoro tecnico, il camp ha offerto ai giovani atleti momenti importanti di socializzazione, rispetto reciproco e consapevolezza del gioco di squadra, contribuendo alla loro formazione sportiva e umana. Ogni partecipante ha ricevuto il kit ufficiale bluceleste, oltre a pranzo, merenda e un attestato di partecipazione.

Il successo dell’edizione 2025 rafforza l’identità del City Camp come progetto educativo prima ancora che sportivo. Un’iniziativa che affonda le radici nella missione del Calcio Lecco di valorizzare il settore giovanile e avvicinare i più piccoli ai valori fondanti della società.

Il club ha già annunciato che l’appuntamento sarà rinnovato per l’estate 2026, con l’intenzione di proporre nuove attività e ulteriori miglioramenti organizzativi, in linea con il percorso di crescita intrapreso.

Nel frattempo, resta il ricordo di un’estate a tinte blucelesti, fatta di passione, impegno e amicizia. Un’esperienza che, come recita il motto del camp, “ogni giorno lascia un ricordo che resta”.

