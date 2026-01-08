CALCIO LECCO: CON LA TRIESTINA SERVE IL RITORNO ALLA VITTORIA

LECCO – Domenica 11 gennaio alle 17:30 la Calcio Lecco torna in campo ospitando la Triestina in una gara valida per la 21esima giornata del campionato di Serie C, girone A.

Un match che arriva dopo il pareggio per 1-1 in casa dell’Ospitaletto , che permesso al Brescia di agguantare il secondo posto in classifica lasciando i blucelesti in terza piazza.

Il compito che spetta a mister Valente e ai suoi ragazzi è quindi quello di rimettersi subito in marcia, conquistando i 3 punti contro l’ultima in classifica. Una Triestina che però non è da sottovalutare. Partita con una penalizzazione pesante di ben 23 punti, attualmente ne ha -2. Anche se è reduce da due ko di fila.

Non sarà della partita l’ex centrocampista della Calcio Lecco, Artur Ioniță, che proprio in queste ore ha lasciato la Triestina per trasferirsi all’Arezzo. Valente invece dovrà fare a meno di capitan Battistini, che contro l’Ospitaletto ha collezionato la quinta ammonizione del suo campionato, rimediando la squalifica per una partita.

