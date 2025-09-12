CALCIO LECCO, CON L’INTER U23 VALENTE CERCA LA PRIMA VITTORIA ESTERNA

LECCO – Vigilia della partita in trasferta contro l’Inter Under 23 in casa Calcio Lecco, con la capolista (a quota 7 dopo 3 match) che cerca la prima vittoria esterna nella gara valida per la 4ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Mister Federico Valente nella conferenza stampa della vigilia sottolinea come la sfida contro la squadra nerazzurra rappresenti un’incognita soprattutto per la giovane età, la gamba e la qualità dei milanesi. Valente evidenzia come sarà cruciale partire subito forte, con intensità alta fin dal primo minuto, per non lasciare agli avversari la possibilità di prendere fiducia e dominare la partita.

Il tecnico tiene anche a sottolineare il valore della tifoseria che accompagnerà numerosa la squadra, creando quasi un clima casalingo. Sul piano tattico e della rosa, Valente parla del possibile ritorno al modulo 3-4-2-1 con il recupero di Frigerio, che potrebbe dare diverse alternative di gioco rispetto alle scelte della partita precedente. Inoltre, mette in evidenza la buona prestazione di Galeandro, che si è ben comportato anche come trequartista, sottolineando la concorrenza interna come un punto di forza per mantenere il gruppo competitivo.

In riferimento al centrocampo avversario, Valente mette in guardia dalla qualità di giocatori come Topalovic e Kamate, capaci di colpire da fuori area e pericolosi su calci da fermo, elementi da cui la Calcio Lecco dovrà difendersi con molta attenzione per non concedere calci d’angolo e punizioni pericolose.

Infine, sul fronte formazione e gerarchie nel centrocampo del Lecco, Valente mostra soddisfazione per la varietà e qualità delle scelte a disposizione, citando nomi come Pellegrino, Rizzo e Mihali, sottolineando la loro importanza e la possibilità di scegliere in base all’avversario e allo stato di forma.

Valente conclude con una richiesta aperta per trovare un campo in erba naturale in regione dove poter allenarsi con la giusta qualità, visto che il campo sintetico attuale non è ideale in vista delle partite esterne su erba.