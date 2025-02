CALCIO LECCO, CONTRO IL RENATE SERVE CONTINUARE LA “CURA” VALENTE

LECCO – Quella con il Renate è sempre una sfida difficile per la Calcio Lecco: dal ritrovo con l’ex allenatore della promozione in cadetteria Luciano Foschi all’incubo delle sconfitte maturate contro i brianzoli, come quella dell’andata, la partita di Meda si prospetta un mito da sfatare per il nuovo mister Federico Valente.

Ed è proprio il nuovo stato di forma che l’allenatore sta cercando nella squadra e che si è visto nella vittoria in casa sulla Pro Vercelli la chiave per trovare il successo anche in trasferta, che manca ormai dalla storica vittoria contro il Palermo del 2023.

Valente non sottovaluta i brianzoli, che nonostante il periodo buio caratterizzato da 6 sconfitte consecutive, sono “una squadra viva che gioca un calcio propositivo”; la ricetta per la vittoria è mantenere alta l’attenzione e su questo il mister è soddisfatto, perché vede “una squadra che ascolta, in cui anche i giovani vogliono farsi vedere e fare la loro parte”.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da mister Valente.