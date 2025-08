CALCIO LECCO: DATE E ORARI UFFICIALI DALLA 1ª ALLA 7ª GIORNATA

LECCO – La Lega Pro ha diffuso date e orari ufficiali della Serie C Sky Wifi della stagione 2025/26 dalla 1ª alla 7ª giornata. Dal 23 agosto al 28 settembre, saranno questi gli appuntamenti in campo per la Calcio Lecco guidata da mister Federico Valente:

1ª giornata | Lecco-Ospitaletto Franciacorta

Sabato 23 agosto, ore 21:00

2ª giornata | Triestina-Lecco

Sabato 30 agosto, ore 18:00

3ª giornata | Lecco-Dolomiti Bellunesi

Domenica 7 settembre, ore 15:00

4ª giornata | Inter Under 23-Lecco

Domenica 14 settembre, ore 15:00

5ª giornata | Lecco-Trento

Domenica 21 settembre, ore 15:00

6ª giornata | Pro Vercelli-Lecco

Giovedì 25 settembre, ore 20:45

7ª giornata | Lecco-Giana Erminio

Domenica 28 settembre, ore 20:30