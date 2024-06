LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha comunicato di aver completato e regolarmente depositato tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2024/2025. Non c’è rischio dunque che i blucelesti, dopo la infelice esperienza in serie B, ripartano nel prossimo campionato dalle categorie dilettantistiche.