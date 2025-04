CALCIO LECCO: DOCUMENTI IN RITARDO, 5MILA EURO DI MULTA E INIBITO ALIBERTI

LECCO – In data 14 aprile 2025, la Procura Federale della FIGC ha comminato alla Calcio Lecco 1912 un’ammenda pari a 5.000 euro per aver trasmesso in ritardo la documentazione richiesta dalla Co.A.P.S.. Ritardo da imputare ad un errore della segreteria della società Calcio Lecco 1912.

Unitamente, per omessa vigilanza su detto errore, è stato inibito temporaneamente il presidente Aniello Aliberti, in quanto presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante della società Alefra, proprietaria della Calcio Lecco 1912.