CALCIO, LECCO-DOLOMITI BELLUNESI: DA OGGI LA VENDITA ON LINE DEI BIGLIETTI

LECCO – Da oggi, martedì 2 settembre, sono in vendita i biglietti per la partita della 3ª giornata del Girone A del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 tra Lecco e Dolomiti Bellunesi in programma domenica 7 settembre alle 15 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Modalità di vendita

La vendita online è iniziata alle 15 di oggi sul sito Etes.it .

La vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6, Lecco), inizia venerdì 5 settembre alle 10. La biglietteria è aperta venerdì 5 settembre dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, e domenica 7 settembre, giorno della partita, a partire dalle 13. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

SETTORE INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALE € 40 € 30 TRIBUNA LATERALE € 30 € 25 DISTINTI € 15 € 10 CURVA NORD € 10 –

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite

Riduzioni

La tariffa RIDOTTO è valida in tutti i settori solo per: over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti).

Ingresso gratuito

Hanno ingresso gratuito:

i bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti), in tutti i settori. E i portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle 19 del giorno antecedente la partita.

I tagliandi sono acquistabili online. Il prezzo del biglietto sarà di 10 euro.

Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di via Eremo.

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di via Redipuglia.

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa.

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso corso Promessi Sposi.

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso via Ponte Alimasco.

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4.

Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.

Sarà possibile acquistare i biglietti della partita sino a fine primo tempo della gara.

Accrediti