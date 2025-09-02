CALCIO, LECCO-DOLOMITI BELLUNESI: DA OGGI LA VENDITA ON LINE DEI BIGLIETTI

LECCO – Da oggi, martedì 2 settembre, sono in vendita i biglietti per la partita della 3ª giornata del Girone A del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 tra Lecco e Dolomiti Bellunesi in programma domenica 7 settembre alle 15 allo stadio Rigamonti-Ceppi.
Modalità di vendita
La vendita online è iniziata alle 15 di oggi sul sito Etes.it.
La vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6, Lecco), inizia venerdì 5 settembre alle 10. La biglietteria è aperta venerdì 5 settembre dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, e domenica 7 settembre, giorno della partita, a partire dalle 13. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.
Prezzi
|SETTORE
|INTERO
|RIDOTTO
|TRIBUNA CENTRALE
|€ 40
|€ 30
|TRIBUNA LATERALE
|€ 30
|€ 25
|DISTINTI
|€ 15
|€ 10
|CURVA NORD
|€ 10
|–
Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite
Riduzioni
La tariffa RIDOTTO è valida in tutti i settori solo per: over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti).
Ingresso gratuito
Hanno ingresso gratuito:
i bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti), in tutti i settori. E i portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.
Settore ospiti
La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle 19 del giorno antecedente la partita.
I tagliandi sono acquistabili online. Il prezzo del biglietto sarà di 10 euro.
Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni
1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di via Eremo.
2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di via Redipuglia.
3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa.
4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso corso Promessi Sposi.
Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso via Ponte Alimasco.
Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in via Mattei.
Info generali
Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4.
Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.
Sarà possibile acquistare i biglietti della partita sino a fine primo tempo della gara.
Accrediti
Le richieste per accrediti FIGC, osservatori e società sono da inviare alla mail biglietteria@aclecco.it entro e non oltre le 18 di venerdì 5 settembre.