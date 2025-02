CALCIO LECCO: DOMANI LA SFIDA ALLA PRO VERCELLI CON IL NUOVO TECNICO VALENTE

LECCO – Comincia un nuovo campionato per la Lecco Calcio, un mini torneo di 13 giornate per evitare i playout. Chiuse le gestioni fallimentari dei tecnici Francesco Baldini e di Gennaro Volpe, tocca adesso a Federico Valente risollevare la classifica. E deve farlo a partire da domani, domenica 9 febbraio, quando al Rigamonti-Ceppi è in programma alle 17:30 il match Lecco-Pro Vercelli .

La Calcio Lecco si presenta alla partita rivoluzionata con 10 volti nuovi, ma anche con 12 cessioni durante il calciomercato invernale. La classifica piange: sono infatti 26 i punti ottenuti in 25 gare. Un misero bottino che attualmente vale il sedicesimo posto: finisse ora il campionato, i blucelesti dovrebbero disputare i playout.

L’avversaria di turno, la Pro Vercelli, di punti invece ne ha 30 e occupa il quindicesimo posto in classifica. Una squadra, quella allenata da Marco Banchini, che nel 2025 non ha ancora perso infilando tre vittorie e due pareggi. Sia Lecco sia Pro Vercelli dovrebbero schierarsi in campo col 3-5-2. Per i blucelesti dovrebbero giocare Furlan tra i pali con Martic, Marrone e Ferrini in difesa In mezzo al campo, Zanellato regista, insieme alle mezze ali Marino e Di Gesù. Sulle corsie dovrebbero esserci Grassini a destra e Kritta a sinistra. In attacco spazio a Sipos e Galeandro.

Nel match di andata, la Calcio Lecco guidata da Francesco Baldini, perse per 3-2 contro la Pro Vercelli allora affidata a Paolo Cannavaro, che rimontò il 2-0 di Galeandro e Sipos grazie ai gol di Iotti, Comi e a un rigore di Bunino.