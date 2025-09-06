CALCIO LECCO: DOMANI LE DOLOMITI BELLUNESI, UNA PROVA DI TENUTA

LECCO – Il campionato entra nel vivo e la Calcio Lecco di mister Federico Valente si prepara ad affrontare la terza sfida casalinga della stagione, considerando anche l’impegno in Coppa. Al Rigamonti-Ceppi arrivano le Dolomiti Bellunesi, formazione giovane ma ambiziosa, nata nel 2021 dalla fusione di tre storiche realtà venete. Dopo due pareggi contro squadre di categoria superiore, gli ospiti si presentano con idee chiare e una rosa costruita con attenzione, puntando su profili esperti e di qualità.

Per i blucelesti, il ritorno tra le mura amiche rappresenta un’occasione importante per consolidare quanto di buono visto nelle prime uscite: con quattro punti già messi in cassaforte, l’ultimo dei quali contro la Triestina, la squadra è chiamata a crescere sotto il profilo atletico e tattico.

Uno dei possibili assi nella manica a disposizione di mister Valente è l’ultimo arrivato in casa bluceleste, il classe ’95 Davide Voltan, trequartista impiegato all’occorrenza sottopunta che è arrivato sulle sponde del Lario promettendo di portare a referto assist utili alla squadra. L’obiettivo dichiarato è quello di alzare l’asticella rispetto alla scorsa stagione, dando continuità al lavoro iniziato da meno di due mesi. La parola ora va al campo: appuntamento domani, domenica 7, alle 15.

