CALCIO LECCO, DOMENICA LA PRO PATRIA. VALENTE: “INTENSITÀ E CONTINUITÀ”

LECCO – Alla vigilia della sfida contro la Pro Patria, valida per la 14ª giornata di Serie C, mister Federico Valente ha sottolineato l’importanza di affrontare ogni gara con la massima intensità e concentrazione, a prescindere dall’avversario. “Tutte le partite partono dallo 0-0 e nulla è scontato, bisogna sempre mettere tutto in campo,” ha ribadito il tecnico bluceleste, che ha analizzato la sconfitta di Novara e il successivo lavoro settimanale sul piano tattico e mentale.

Valente ha elogiato l’atteggiamento della squadra rispetto all’autocritica post-sconfitta e si è detto soddisfatto della risposta del gruppo, precisando che la costruzione di quest’organico segue una visione di crescita biennale, non limitata a singoli episodi: “Il nostro percorso è iniziato mesi fa e va oltre il singolo risultato. Continuiamo a lavorare su intensità, possesso e non possesso, per non perdere coerenza col progetto”.