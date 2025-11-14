CALCIO LECCO, DOMENICA LA PRO PATRIA. VALENTE: “INTENSITÀ E CONTINUITÀ”

LECCO – Alla vigilia della sfida contro la Pro Patria, valida per la 14ª giornata di Serie C, mister Federico Valente ha sottolineato l’importanza di affrontare ogni gara con la massima intensità e concentrazione, a prescindere dall’avversario. “Tutte le partite partono dallo 0-0 e nulla è scontato, bisogna sempre mettere tutto in campo,” ha ribadito il tecnico bluceleste, che ha analizzato la sconfitta di Novara e il successivo lavoro settimanale sul piano tattico e mentale.
Valente ha elogiato l’atteggiamento della squadra rispetto all’autocritica post-sconfitta e si è detto soddisfatto della risposta del gruppo, precisando che la costruzione di quest’organico segue una visione di crescita biennale, non limitata a singoli episodi: “Il nostro percorso è iniziato mesi fa e va oltre il singolo risultato. Continuiamo a lavorare su intensità, possesso e non possesso, per non perdere coerenza col progetto”.
Il mister ha aggiornato sulle condizioni dei singoli: bene Lovisa, completamente recuperato dopo un lungo stop, e pronto a contribuire, mentre Voltan sta tornando gradualmente dopo l’infortunio e potrà essere utile da subentrante. Sul fronte difensivo, l’assenza di Romani impegnato con la nazionale verrà gestita con alcune alternative provate in settimana; Marrone e Mihali restano opzioni duttili a disposizione.
Sul clima generale: “Il gruppo sta benissimo, c’è entusiasmo e lavoro costante. L’obiettivo è crescere partita dopo partita, senza farsi condizionare troppo dagli umori esterni o da singole prestazioni. Sipos? Non è calato fisicamente, serve solo più concretezza nella zona offensiva”.
RedSpo