CALCIO LECCO: DOPO IL 2° POSTO ARRIVA LA PROVA DI MATURITÀ

LECCO – Una vittoria larga e importante quella conquistata dalla Calcio Lecco sabato 17 gennaio sul campo della Dolomiti Bellunesi. Un netto 4-1 che porta le firme di Zanellato, Metlika, Burrai con autogol di Rizzo e rete della bandiera di Cossalter. Ma, aldilà dei gol, i tre punti consentono alla squadra di mister Valente di superare in classifica il Brescia, fermato sullo 0-0 a Vercelli, per piazzarsi al secondo posto solitario a quota 44, a -12 dall’inarrestabile capolista Vicenza.

La parola d’ordine è sempre quella: continuità. Soprattutto ora che la squadra ha riconquistato il secondo posto. E la 23esima giornata propone un match difficile: al Rigamonti-Ceppi, lunedì 26 gennaio alle 20:30, sarà infatti ospite l’Inter U23, quinta in classifica con 34 punti. Vietato perdere. Soprattutto per confermare le parole di Valente, che dopo Belluno ha definito la prestazione “molto matura“. Aggiungendo anche però che “la strada è lunga e l’unico modo per percorrerla è continuare a spingere, partita dopo partita, senza farsi distrarre dalla classifica”.

In questo senso la gara contro l’Inter U23 sa proprio di prova di maturità: un altro successo infatti, oltre a significare altri 3 punti in classifica, consentirebbe ai ragazzi di Valente di prendere consapevolezza dei propri mezzi. E da quel momento in poi la strada potrà essere di sola discesa.

RedSpo