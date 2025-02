CALCIO LECCO: DOPO L’ESONERO DI VOLPE, TOTOALLENATORE TRA DONATI E IL BALDINI BIS

LECCO – Dopo l’esonero di Gennaro Volpe , scatta il totoallenatore in casa Calcio Lecco. Le ipotesi principali ora sono due: o Massimo Donati, ex tecnico del Legnago ed esonerato lo scorso 13 dicembre dall’Athens Kallithea, club neopromosso del campionato greco; o il ritorno di Francesco Baldini, che è ancora sotto contratto coi blucelesti.

Intanto la squadra bluceleste si lecca le ferite dopo l’ennesima sconfitta subita, stavolta sul campo dell’Arzignano Valchiampo . E la classifica piange: sedicesimo posto con 26 punti. Finisse ora il campionato di Serie C, sarebbero play out per non retrocedere. Eppure il torneo era iniziato bene sotto la guida di Francesco Baldini: 1-0 alla Union Clodiense il 25 agosto 2024, quindi tre pareggi di fila contro Trento, Lumezzane e Novara, fino ai due successi consecutivi contro Triestina e Arzignano. Poi Baldini perde in casa della Pro Vercelli, in casa col Renate, fuori con la Pro Patria, prima di tornare al successo al Rigamonti-Ceppi contro la Pergolettese. La sconfitta per 2-1 sul campo della FeralpiSalò del 27 ottobre costa la panchina a Francesco Baldini che se ne va con un bottino di 15 punti in 11 gare.

A Baldini subentra Gennaro Volpe che esordisce nella dodicesima giornata con una vittoria per 1-0 sull’Alcione Milano. Seguono la sconfitta di Vicenza, il pari interno con la Virtus Verona e un nuovo ko fuori casa con la Giana Erminio. Nulla da fare nemmeno con il Padova che sbanca il Rigamonti-Ceppi per 0-3. I blucelesti quindi pareggiano fuori con l’AlbinoLeffe prima di tornare al successo in casa contro il Caldiero Terme (5-1). Tonfo poi sul campo dell’Atalanta U23 per 5-2 e pari esterno con la Union Clodiense. Dopo la pausa, gennaio inizia male con il ko interno contro Trento e il poker rimediato a Lumezzane. Il 17 gennaio arriva un 1-1 casalingo col Novara, poi il pari di Trieste, fino al recente 2-0 in favore dell’Arzignano che Volpe paga con l’esonero. Per lui 11 punti totali in 14 match totali.