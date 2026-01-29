CALCIO LECCO: È SEAN PARKER IL NUOVO COLPO IN ATTACCO

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sean Parker dalla U.S. Pergolettese 1932.

L’attaccante italiano di origini inglesi, classe 1997, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nato il 5 settembre 1997 a Ronciglione, in provincia di Viterbo, è stato protagonista a livello di giovanili con le maglie di Viterbese, Lazio, Vicenza e Bari e Pescara. Dopo un passaggio in Serie D con la SSD San Nicolò Calcio Teramo, l’esordio in Serie C arriva con la Lucchese nella stagione 2017/18. Ad una parentesi alla Massese nella stagione successiva segue il trasferimento alla Pro Patria, dove resta quattro anni e mezzo, dal gennaio 2019 all’estate 2024, totalizzando 18 gol in 133 presenze.

Nell’ultimo anno e mezzo ha invece vestito la maglia della Pergolettese, con cui ha segnato 10 gol in 53 presenze. In totale nel campionato di Serie C, playoff compresi, ha all’attivo 186 presenze con 24 gol.

Indosserà la maglia numero 99.