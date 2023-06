LECCO – Un’altra settimana di incertezza per la Calcio Lecco e la città tutta. L’assemblea di Lega Serie B venerdì sera, che avrebbe dovuto decidere se ammettere o meno i blucelesti nel campionato cadetto, ha preso tempo rinviando il verdetto e lasciando che prima si pronunci la Covisoc, che si riunirà il 30 giugno.

Nel frattempo però filtrano indiscrezioni dagli ambienti vicini a via don Pozzi secondo le quali la società, in anticipo sulla scadenza del 20 giugno, avrebbe inviato via Pec a Lega B e Lega Pro la richiesta di proroga di alcuni giorni proprio per le ormai note vicende legate alla disponibilità di un campo da gioco che potesse rispettare i canoni della categoria. Dagli uffici del calcio italiano non arrivarono risposte ma la Pec dimostrerebbe che Di Nunno e il suo staff hanno fatto il possibile per ottemperare agli obblighi e il ritardo della documentazione in capo a Prefettura e Questura di Padova sarebbe solo un lieve errore formale.

A questo punto non resta che attendere il 30 giugno quando si riunirà la Commissione di Vigilanza della Figc – la Covisoc – per un parere sulla vicenda, parere che a quanto emerge verrà poi adottato dalla Lega B.

