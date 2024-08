CALCIO LECCO: ECCO JACOPO FURLAN, MELGRATI AI SALUTI

LECCO – La Calcio Lecco annuncia di aver comprato Jacopo Furlan a titolo definitivo dal Catania Football Club. Ai saluti invece Riccardo Melgrati.

Portiere nato il 22 febbraio 1993 a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, Furlan ha alle sue spalle una lunga carriera che lo ha portato anche fino alla Serie A, con l’Empoli, nella stagione 2021/22, club con cui aveva anche vinto la Serie B nella stagione precedente, in una delle sue due esperienze in serie cadetta: la seconda, con il Perugia, è stata nell’annata 2022/23, dove ha incrociato anche Francesco Baldini, attuale tecnico lecchese.

Ha trascorso gli ultimi sei mesi al Catania, dove aveva giocato anche tra il 2019 e il 2020. In carriera ha vestito anche le maglie di Lumezzane, Trapani, Catanzaro, Monopoli, Viareggio e Bari. Vanta 11 presenze in Serie B e 175 in Serie C, oltre che 10 in Coppa Italia.

Saluta invece Riccardo Melgrati. Portiere classe 1994, arrivato in bluceleste nel 2022, lascia il club con 64 presenze all’attivo. “Sono molto grato alla Calcio Lecco 1912: abbiamo scritto una pagina di storia memorabile conquistando una promozione straordinaria – il suo saluto -. Ringrazio i miei compagni, le persone con cui ho potuto lavorare, lo staff tecnico, medico e tutti i dipendenti della società con cui ho condiviso questi due anni”.