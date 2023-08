LECCO – Continua il calciomercato frenetico del Lecco, soprattutto ora che il club ha la certezza di disputare il campionato di Serie B grazie alla sentenza di ieri del Consiglio di stato. Intanto è ufficiale l’esordio in Cadetteria per domenica 3 settembre contro il Catanzaro.

La società bluceleste ha annunciato gli arrivi di Umberto Saracco e Luca Marrone. Il primo arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Audace Cerignola. Saracco è un portiere di esperienza classe 1994, nella sua carriera ha disputato 144 partite con le maglie di Cosenza, Cerignola, Fidelis Andria e Torino primavera nei campionati di Serie B e Lega pro.

Arriva invece a titolo definitivo Luca Marrone con contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Marrone, classe 1990, è un difensore centrale, che può giocare anche a centrocampo ed è dotato di una forza fisica notevole. Nella sua carriera ha disputato 295 partite, molte delle quali nel campionato di Serie A, con le maglie di Juventus, Crotone, Carpi, Sassuolo, riuscendo a vincere 5 titoli. Inoltre ha vestito le maglie di Monza, Crotone, Hellas Verona e Bari, che militavano nel campionato di Serie B.

Intanto è ufficiale l’esordio in B per il Lecco in occasione della quarta giornata. La Lega di B ha annunciato che domenica 3 settembre sono in calendario Brescia-Cosenza alle 16:15 e soprattutto Lecco-Catanzaro alle 18:30.