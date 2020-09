LECCO – Nuovo acquisto per la Calcio Lecco, che ufficializza l’accordo raggiunto con la Ternana per l’ingaggio in prestito di Gian Marco Nesta, nipote del celebre Alessandro ex pilastro difensivo di Milan e Lazio.

Nato l’1 marzo 2000 a Narni, in provincia di Terni, il giovane Nesta cresce nelle giovanili di Lazio e Roma per poi essere successivamente acquistato dalla Ternana, con cui esordisce tra i professionisti. Nell’ultima stagione ha registrato 14 presenze, condite da un gol e un assist tra Serie C, playoff e Coppa Italia C.

Nesta è un terzino destro, che all’evenienza è in grado di ricoprire anche i ruoli più avanzati della fascia.