LECCO – Cessione in casa Lecco. Il club bluceleste ha infatti ceduto a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro-riscatto, le prestazioni sportive di Enrico Rossi al San Donato Tavarnelle.

Rossi è un terzino sinistro classe 2001 nato ad Asiago. Approdato al Lecco l’estate scorsa a titolo definitivo dal Vicenza, firmò un contratto biennale.

La nota ufficiale della società di via Don Pozzi si chiude ringraziando il giocatore per il periodo passato assieme e gli augura buona fortuna per il proseguimento della stagione.

RedSpo