LECCO – Vigilia di Sangiuliano-Lecco, gara valida per il 26esimo turno del girone A di Serie C. I blucelesti ci arrivano forti dei 42 punti in classifica, a -3 dalla capolista Pordenone. Mentre il Sangiuliano attualmente è diciassettesimo a quota 27.

“Sangiuliano è una squadra di tutto rispetto, hanno fatto un mercato di gennaio importante – attacca in nella conferenza stampa della vigilia Luciano Foschi, tecnico dei blucelesti -. Sicuramente hanno qualche problema, con alti e bassi, ma è una squadra da rispettare con umiltà. Ho chiesto ai ragazzi che non è giusto aspettare che succeda qualcosa, dobbiamo farla succedere noi. Sia in casa sia fuori. Il contro alla rovescia è cominciato e se siamo a tre punti dalla prima, dobbiamo credere che possiamo rimanere lì in alto. Dobbiamo essere forti mentalmente fino alla fine, senza pensare agli avversari. Se noi miglioriamo in trasferta, andiamo a mettere in fila punti importanti. Abbiamo poco da perdere a questo punto del campionato: possiamo entrare nei playoff, ma possiamo anche arrivare primi”.

“In campo dopo 5′ si capisce già che partita ti aspetta – continua Foschi -. Dovremo essere bravi a capire in fretta come giocare e che tipo di gara sarà. Loro hanno giocatori importanti, faranno un bel muro per raggiungere il loro obiettivo. Per quanto riguarda noi, abbiamo recuperato tutti, tranne Ardizzone che è da valutare dopo cinque settimane. Ora fa terapie per cercare di recuperarlo il prima possibile. Maldini ha avuto la febbre tutta la settimana, probabilmente non ci sarà. Ma ho tante soluzioni per sopperire alle mancanze”.

“Bisogna crederci. Non è detto che ci riusciamo, però siamo lì. Abbiamo un’opportunità. Ai ragazzi ho detto: nella vostra carriera non so quante volte vi capiterà di lottare per raggiungere la Serie B. Contro lo scetticismo totale della gente, i ragazzi sono stati bravi. E ora devono essere ancora più bravi e crederci fino alla fine – conclude Foschi -. Chi sarà bravo e fortunato a infilare a 13 giornate dalla fine un filotto di quattro vittorie di fila, staccherà tutte le altre”.