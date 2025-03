CALCIO LECCO, GALEANDRO: “IL GOL UN PO’ MI MANCA, MA CONTA LA SQUADRA”

LECCO – Lunedì 31 marzo alle 20:30 la Calcio Lecco, reduce dal pareggio di Verona , ospita la Giana Erminio nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie C, girone A. I blucelesti puntano al ritorno alla vittoria, che manca dal 22 febbraio (2-1 alla Pro Patria), e a ipotecare la salvezza diretta.

La squadra sembra Sipos dipendente per quanto riguarda i gol. “No, no, siamo tutti contenti per Leo che sta facendo un’annata grandiosa e ovviamente penso che alla fine il gol del singolo arriva anche da un lavoro di squadra – dice l’attaccante Alessandro Galeandro – E da quando è arrivato mister Valente, davanti ci chiede tanto sacrificio anche in fase di di non possesso, e penso che si stanno vedendo i risultati perché concediamo poco, abbiamo preso pochi gol. Quindi ci stiamo concentrando più su quello e sappiamo che comunque le occasioni poi arrivano e dobbiamo essere bravi a sfruttarle per portare a casa i tre punti”.

Galeandro fa assist, ma segna poco. “Sicuramente per un attaccante l’astinenza da gol è qualcosa che si fa sentire – dice il giocatore – Però, ora come ora, l’importante è la squadra. Abbiamo anche uno slogan che ci ripete sempre il mister: la squadra è al di sopra di tutti, e penso che in questo momento è la cosa più importante. Poi spero che in queste ultime cinque partite arrivi il gol, però l’importante, come ho detto, è la squadra e speriamo di di chiudere il discorso salvezza il prima possibile”.

Conta anche la posizione in campo. “Alla fine da quando ho iniziato il percorso in prima squadra ho fatto tutti i ruoli davanti: sia l’esterno, a destra, a sinistra, sotto punta, prima punta, quindi diciamo che mi adatto a tutto – spiega Galeandro – Mi piace sia la profondità che venire a giocare la palla, poi ovviamente ogni allenatore ha le sue richieste e io sono completamente a disposizione di quello che chiede il mister. Quindi in base ai moduli, a come chiede il mister di giocare, poi io mi adatto. Il tecnico ci chiede soprattutto di fare un lavoro di pressing, partire alti. Perché se mettiamo pressione agli avversari sono poche le squadre che poi hanno la personalità e anche la qualità per giocare sotto pressione”.

Infine un giudizio sulla Giana Erminio: “Penso che loro abbiano grande entusiasmo perché comunque hanno fatto un percorso in Coppa Italia fantastico, arrivando in finale e anche in campionato comunque hanno fatto un filotto di vittorie importanti, mettendo in difficoltà un po’ chiunque. Però penso che per come stanno giocando e la mentalità che abbiamo noi, ce la giochiamo con tutti, soprattutto qua in casa. Speriamo di avere il solito grande supporto di pubblico. Ce la metteremo tutta per fare bottino pieno”, conclude Galeandro.

F.S.