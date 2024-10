CALCIO LECCO: GALEANDRO RINNOVA FINO AL 2027

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto di Alessandro Galeandro fino al 2027.

Classe 2000, originario di Sesto San Giovanni, è cresciuto nelle giovanili dell’AlbinoLeffe, con cui ha esordito in Serie C a 18 anni.

Dopo una stagione con l’Alessandria nell’estate 2023 è stato acquistato dal Lecco, che lo ha girato in prestito per un anno al Gubbio, dove è stato limitato da un grave infortunio.

In questa stagione, la sua prima in bluceleste, ha segnato 2 gol e fornito altrettanti assist nelle prime 9 presenze in campionato.