CALCIO LECCO: GIOVANI BLUCELESTI A VINOVO PER SEI AMICHEVOLI CON LA JUVE

VINOVO – Giornata da ricordare quella dai ragazzini della calcio Lecco a Vinovo sul campo della Juventus. Blucelesti e bianconeri hanno dato vita a una serie di amichevoli, che hanno visto protagoniste nelle varie sfide i ragazzini dall’Under 8 fino all’Under 13. Sei in totale i match disputati: tre finiti in parità, una vittoria e due sconfitte per i blucelesti.

Un trend che soddisfa il responsabile dell’attività di base Andrea Lafranconi che racconta: “Questo è il secondo anno di fila che veniamo invitati dalla Juventus, sicuramente un esperienza di vita importante per i ragazzi. Alla fine ci hanno fatto i complimenti: avere un avversario tosto che sappia impegnarli in vista delle gare di campionato per loro è di fondamentale importanza, speriamo si ripeta anche nel 2025”.

Logico di conseguenza che il risultato per voi venga in secondo piano…

“Assolutamente. Certo, in campo si va sempre per fare bene, tuttavia a questa età conta imparare a giocare a calcio e integrarsi nel gruppo. Crescere, insomma, con dei sani principi”.

Fondamentali anche gli studi…

“Come no; fortunatamente i nostri vanno bene anche a scuola, ritengo che gli studi abbiano un importanza, almeno a questa età, maggiore rispetto allo sport”.

Dicevi che anche in passato avete maturato esperienze simili contro squadre di alto rango.

“Esatto, nelle scorse stagioni abbiamo effettuato amichevoli con Sampdoria, Verona, Sudtirol, Sassuolo e Empoli. Ribadisco, esperienze utili e stimolanti che i ragazzi ricorderanno nella vita, pure nella circostanza in cui non dovessero trasformare la loro passione in un lavoro”.

Potrebbe tornare in futuro la prima squadra femminile?

“Si, ci stiamo pensando, anche se per ora è solo un idea da portare avanti nel migliore dei modi. Intanto abbiamo le giovanili (NDR Under 17, 15, 12, 11, 10). Certo, sarebbe un progetto interessante, vedremo a suo tempo la maniera e i modi per riuscire a realizzarlo”.

Lo sport veicolo basilare dunque per la crescita dell’individuo?

Logico, seve ai piccoli per tenersi in forma e frequentare ambienti sani oltre a socializzare con i loro coetanei e rapportarsi con gli adulti più di così… “.

Alessandro Montanelli