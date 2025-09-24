CALCIO LECCO: GIOVEDÌ LA PRO VERCELLI PER MANTENERE LA VETTA

LECCO – Dopo il convincente successo casalingo contro Trento, la Calcio Lecco si prepara ad affrontare il primo turno infrasettimanale della stagione 2025/2026. I blucelesti, attualmente in vetta al girone A di Serie C insieme al Vicenza, saranno ospiti della Pro Vercelli allo stadio “Silvio Piola”, in una sfida che promette intensità e contenuti tecnici di alto livello.

Mister Federico Valente ha ricordato la sconfitta dello scorso anno a Vercelli, sottolineando come ogni partita sia un’occasione per migliorare e riscrivere la storia.

Valente ha poi evidenziato l’importanza della profondità della rosa: “22 giocatori, 8 marcatori e 7 assistman diversi: è fondamentale che tutti si sentano parte del progetto. Bonaiti domenica è partito titolare dopo essere rimasto in panchina, il valore del singolo contribuisce al valore della squadra”. Con cinque partite ancora da disputare prima della prima pausa stagionale, il tecnico bluceleste ha infine sottolineato la necessità di gestire attentamente le energie.

Con la consapevolezza dei propri mezzi e la voglia di confermarsi al vertice, il Lecco si prepara a una trasferta delicata ma stimolante. La parola ora passa al campo.

