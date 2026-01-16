CALCIO LECCO, GIRANDOLA PRESTITI: DENTRO DUCA, FUORI GALEANDRO

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Duca dalla società S.S. Juve Stabia.

Nato il 3 maggio 1997 a Milano, centrocampista, ha mosso i primi passi in Serie D con le maglie di Grumellese, OltrepoVoghera, Pavia e dal dicembre 2018 Modena. Proprio in Emilia alla sua prima stagione conquista la promozione in Serie C.

Nel 2020 si trasferisce in prestito alla Pergolettese, dove resta fino all’estate 2021 con 32 presenze e 6 gol.

Rientrato al Modena, nella stagione 2021/22 conquista la promozione diretta in Serie B vincendo il campionato e aggiudicandosi anche la Supercoppa di Serie C. In tre stagioni in B con i ‘canarini’ raccoglie 58 presenze e 3 gol.

Nell’estate 2025 conclude la sua esperienza in gialloblù, trasferendosi alla Juve Stabia: nella prima parte della stagione 2025/26 ha collezionato tre presenze in Serie B.

Indosserà la maglia numero 97.

I blucelesti hanno inoltre ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, alla A.S. Giana Erminio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Galeandro.

Il calciatore italiano classe 2000, attaccante cresciuto nell’AlbinoLeffe, è arrivato a Lecco nel 2023 dall’Alessandria: dopo una stagione in prestito al Gubbio, è tornato in bluceleste totalizzando 54 presenze e 5 gol in una stagione e mezza.

La società ringrazia Alessandro e gli augura le migliori fortune per la seconda parte della stagione 2025/26.