LECCO – Luca Giudici rinnova il contratto e resterà al Lecco fino al 30 giugno del 2023. Lo ha comunicato lo stesso club lombardo, che ha anche ingaggiato il difensore Gabriele Vavassori .

Luca Giudici nasce a Erba il 10 marzo del 1992 ed è un esterno sinistro offensivo, che può adattarsi anche come centrocampista di sinistra o di destra. È al Lecco dal 2019. Ha collezionato con la maglia bluceleste 66 presenze, sei gol e undici assist. Ha indossato più volte la fascia da capitano e si è sempre distinto per correttezza e sportività, oltre che per le ottime prestazioni in campo, diventando un simbolo del club.